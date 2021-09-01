Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık"

Yargıtay Yeni Hizmet Binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (11)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha...

Yargıtay Yeni Hizmet Binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu