Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Yargıtay Yeni Hizmet Binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (11)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha...

Yargıtay Yeni Hizmet Binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır."
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık" - Haberler
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