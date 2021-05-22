CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA İKİ DEVLET ARASINDA YÜRÜTÜLMELİDİR (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA İKİ DEVLET ARASINDA YÜRÜTÜLMELİDİR (1)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA İKİ DEVLET ARASINDA YÜRÜTÜLMELİDİR (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kıbrıs'ta) Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir" dedi.

İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kıbrıs'ta) Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne İstanbul'dan canlı bağlantı ile katıldı.

Vahdettin Köşkü'nden bağlantı ile konuşan Erdoğan, "Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi, kültürel, coğrafi bağlara bir yenisini daha eklemiş olduk. Bugün de anavatanın suyunu KKTC'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışınıyapıyoruz" dedi. Tünelin tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacağını belirten Erdoğan, "Su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türkü'nü kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koyduk" diye konuştu.

"HAKLARININ YENİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ""Ada'da Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan zihniyet, Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

"KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ""Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir" diyen Edoğan,  "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC'nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak gasbına rızası yoktur. Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA İKİ DEVLET ARASINDA YÜRÜTÜLMELİDİR (1) - Haberler
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