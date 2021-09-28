Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir.
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir. Bu nedenle tespit edilen noksanlıkların giderilmesi bir seçenek değil siyasi sorumluluktur"
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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