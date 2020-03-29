Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakan ile video konferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. (İHA) Kaynak: İHA