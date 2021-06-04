Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala da hazır bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı