Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır."
Kaynak: AA
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