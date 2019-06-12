Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir."
Kaynak: AA
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