Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et