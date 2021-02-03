Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık.