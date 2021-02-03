Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık."

03.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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