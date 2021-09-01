Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay