Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."