Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir.

18.10.2019 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeterki PYD/PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin. Terör örgütleri tamamen kazınıp atılmadan da Suriye arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe kavuşamaz."

Kaynak: AA
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