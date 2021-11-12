Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek,...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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