Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek,...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının...

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik.'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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