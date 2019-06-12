Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır."
Kaynak: AA
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