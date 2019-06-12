Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et