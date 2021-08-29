Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak"

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak" - Haberler
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