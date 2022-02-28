Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış...
AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız."
AA / Kemal Karadağ - Güncel