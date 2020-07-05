Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik" "Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı hale getirmektir"
05.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik"
"Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı hale getirmektir"
Kaynak: İHA