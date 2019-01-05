Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım Yapmak İsteyen Herkesi Ülkemize Davet Ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PepsiCo'nun Türkiye'deki 6. fabrikasını Manisa'da açtı MANİSA - Manisa'da PepsiCo'nun Türkiye'deki 6. fabrikasının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PepsiCo gibi diğer firmaların da ülkemizin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını diliyorum. Uzun vadeli yatırımların sayısının daha da artmasını diliyorum. Son 16 yılda hükümet olarak özel sektörümüzün hep yanında olduk. Yancı yerli ayrımı yapmadan her türlü teşviki verdik. Bürokrasi engeli aşımında arsa tahsisinde bütün kolayları sağladık. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen firmaların önünü açtık Yatırım Ofisi direk şahsıma bağlıdır. Yerli ve Uluslar arası yatırımcılar herhangi bir endişeye kapılmadan bu ofis direk cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için endişeye kapılmadan yatırım yapmalı. Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak yabancı firmalara da aynı muameleyi yapıyoruz. Ülkemiz 1975-2002 yılları arasında sadece 15,1 milyar dolar yatırıma kavuşabilmişken 2002'in kasımı ve 2018 ağustos dönemi 202 milyar dolara yakın uluslararası yatırım çekti. Nereden nereye geldik. Bu bir özgüvenle oluyor." dedi.

Para civa gibidir

Yatırımcının güven ve istikrar aradığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Yatırımcı şunu arar. Bir ülkede güven varsa, istikrar varsa gelir yatırımını yapar. Öğrencilik yıllarımda bir hocamın tespiti vardır. Para civa gibidir derdi. Kendisi için uygun yer neresiyse oraya kaçar derdi. Uluslararası pazarın güvenin olduğu yeri bulması lazım. Güneydoğuya neden yatırımcı gitmiyor. Terör olduğu için. Orayı terörden arındırdığımız zaman uluslar arası yatırımcılar da oraya gidecek bunları göreceğiz inşallah. Türk yatırımcıların yurtdışında da çok ciddi yatırımlar oldu. 38 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitleri 372 milyar dolara ulaştı. Neden arkalarında onlara güvenen bir iktidar var. Hemen hemen her yerde Türkiye menşeli ürünlerle karşılaşıyorsunuz. Çalışmak için yurtdışına göç eden insanlarımız artık firma sahibi, yatırımcı olarak yurtdışına çıkıyor. Yurtdışında 18 bini Türk 150 bini yerel personel olmak üzere 173 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Türk malları giderek daha fazla rağbet görüyor. İhracatımız 36 milyar dolardan 168,1 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanımız üzülüyor çünkü hedefi 170 milyar koymuştuk ama önümüzdeki yıl inşallah 200 milyarı aşacağız. Ben bakanlarıma hedef veriyorum. Yoksa ben bakan olurdum. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını yaptık. Yatırım ortamı bakımından en güvenli ülkelerden biriyiz. Türkiye ekonomisini her yıl 5,8 büyütmeyi sağladık. Kişi başına düşen geliri 3 binin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Gelir artışında değil gelir dağılımında da önemli iyileştirmeler yaptık. Pek ok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. İşçimizi memurumuzu emeklimizi enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Ekonomimizin büyümesiyle özellikle büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır. Türkiye'yi devler ligine taşıyacak altyapıyı oluşturduk. Ekonomik başarının formülü gayet basittir. Siyasi istikrar ve güven olmadan başarı sağlanmaz. Bir ülkede istikrar yoksa oraya yatırımcı da gelmez. Bizden önce hep koalisyon hükümetleri vardı. Bizim dönemimizde 16 yıldır sürekli iktidar olduk. Bu tek başına iktidar olmak bizi hem parlamentoda hem de yürütmede istikrara götürdü. Bu yeni yönetim şeklinde farklı bir noktaya götüreceğiz. Türkiye'nin son 16 yılda elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Hem kendi girişimcilerimiz hem de yabancı yatırımcılar pek çok sabotajlara rağmen yatırım yaptı. Geride bıraktığımız 16 yılda cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmış, millet devlet dayanışmasını sağlamış ve bu sayede her türlü operasyonun üstesinden başarıyla gelmiştir. Dünyanın başka bir devleti bizim sadece son 5 yılda başımıza gelenler gelse hiçbir şekilde atlamazdı."

Avrupa ülkelerinde şiddet düzeyi Gezi olaylarıyla kıyas bile edilmeyecek toplumsal olaylara şahit olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Batı'yı görüyoruz. Ne hale geldiklerini görüyoruz. 5 yıl önce sokakları yakıp yıkan Vandallara karşı bize daha ılımlı olan diyenleri, 15 Temmuz'dan sonra OHAL uygulamasını eleştirenlerin en ufak bir olayda hemen OHAL seçeneklerini gündemlerine getiriyor. Birkaç bin mülteciyi toplama kamplarına alıyorlar. Biz de 4 milyon mülteci var. Bizi eleştirdikleri ne varsa bugün kat ve kat fazlasını yapıyorlar."

"Yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyorum"

"Türkiye kalkınma yolculuğuna devam edecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolu doğru olanın yükü de ağır olur. Öyle demişler. Biz başkalarının ne dediğine değil, ülkemiz için milletimiz için neyin doğru neyin yanlış olduğuna bakıyoruz. Her alanda ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yine istikrarı perçinleyecek bir sonuç alacağına inanıyoruz. Milletimiz hizmet ve eser ziyaretinden yana kullanacaktır. Durmak, kapatmak, yıkmaktan başka bir vaadi olmayanlara milletimiz en güzel cevabı verecektir. Manisamıza bu yatırımları kazandıran müteşebbislere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesim töreniyle fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Peşken, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, PepsiCo Avrupa ve Sahraaltı Afrika Başkanı Silviu Popovici, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, AK Parti Manisa milletvekilleri, belediye başkanları, çalışanlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA