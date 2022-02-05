Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek.
ZONGULDAK (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Politika