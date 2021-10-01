Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri