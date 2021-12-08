Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme hedef bu" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme hedef bu"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme hedef bu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme hedef bu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme hedef bu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title