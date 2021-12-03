Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin...

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan...

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir.'

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

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