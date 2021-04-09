Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini orta ve uzun vadede tamamen değiştireceğimize inanıyoruz".
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini orta ve uzun vadede tamamen değiştireceğimize inanıyoruz". - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı