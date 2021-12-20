Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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