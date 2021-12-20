Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek." - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a...

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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