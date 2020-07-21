Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yaşlı bakım kuruluşlarında ölüm düzeyi) Ülkemizde bu oran yüzde 4'te... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (14)

"Emeklilerimiz hep olduğu gibi son iki yılda da en çok desteklediğimiz kesim olarak, bütün bu kesimlerin başında geliyor"

"Salgın süresince dünyadaki yaşlı bakım kuruluşlarında ölüm düzeyi yüzde 30 ila 80 arasında seyrederken ülkemizde bu oran yüzde 4'te kalmıştır"

Kaynak: AA