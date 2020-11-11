Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti

11.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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