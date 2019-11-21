Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.

21.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı , vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral 'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.


Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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