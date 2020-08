Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun müsebbibi Yunanistan'dır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ın bölgede böyle bir navtex ilanına hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, navtex ilan ettiğini duyuran Yunanistan'a tepki göstererek, bundan sonra olabilecek her türlü olumsuzluğun müsebbibinin Yunanistan olacağını söyledi. Birleşmiş Milletlere deklare edilen kıta sahanlığı sınırları içinde Oruç Reis gemisi tarafından yürütülen sismik araştırmalarla ilgili navtex adı verilen seyir duyurusunun süresinin 27 Ağustos'a kadar uzatıldığını hatırlatan Erdoğan, "Nokta mı, virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyarım, çünkü bundan sonrası da bunun. Türkiye'nin uluslararası denizcilik örgütü kurallarına uygun şekilde yürüttüğü bu faaliyetlere karşılık Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir eda ile kendi navtex mesajını yayınlamıştır. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada görünmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda var. Türkiye ne Oruç Reis gemimizin, ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edilecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA