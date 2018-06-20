Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakların Olmadığı Bir Türkiye'yi Biz İnşa Ettik Bay Kemal, Bay Muharrem"

- AK Parti'nin Mardin mitingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

MARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolsuzluğun, yoksuluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet kıraathanesi projesi) Ben 'kek' diyorum, Bay Muharrem 'keklik' anlıyor. Ne yapayım? Bu devlet güçlü yani gençlerimize bir kek, simit, çay, kahve ikram etmek bize zor mu? Bu devlet o kadar fakir mi? Garip gureba mı?"