Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları Değil Özgürlükleri, Vesayeti Değil Demokrasiyi Savunduk"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)

Kaynak: AA