Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları Değil Özgürlükleri, Vesayeti Değil Demokrasiyi Savunduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları Değil Özgürlükleri, Vesayeti Değil Demokrasiyi Savunduk"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)

Kaynak: AA
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