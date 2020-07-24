Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı (2) KARARLAR, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KARARLAR, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda TSK komuta kademesi değişmezken 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 294 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl süre ile uzatılması öngörülen kararda ayrıca, 30 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi.

Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: DHA