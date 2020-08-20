CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN SAAT 15.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildiCumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Kaynak: DHA