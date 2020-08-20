Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 15.00'da açıklama yapacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildiCumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.
20.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:35
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.
Kaynak: DHA