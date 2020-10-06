Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek
06.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:45
Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı