Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek

06.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:45
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek

Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şehrazat Halil Sezai İbrahim Tatlıses Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Tisserand Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 17:47:52. #1.14#
title