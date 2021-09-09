Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kahramanmaraş'ta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kahramanmaraş'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Gençlerle Buluşma programının yanı sıra 16.00'da Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Milli İrade Meydanı'ndaki törende 1,7 milyar TL'lik 106 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek.

Erdoğan, açılışın ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya gelecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin gerçekleştirileceği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin geçici olarak ziyarete kapatılacağını duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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