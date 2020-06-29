Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın devlet korumasındaki gençlerimiz, şehit yakınlarımız, gazi ve gazi...
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
29.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:58
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek."
Kaynak: AA