Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe