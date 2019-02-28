Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Ardahan'da Halka Hitap Edecek

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ardahan'da halka hitap edeceğini bildirdi.

Hakan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, yarın PTT Kavşağı'nda saat 13.00'da halka hitap edeceğini belirterek, tüm Ardahanlıların programa davetli olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın Ardahan programında bir değişiklik olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Mitingin iptal edildiği yönündeki bazı söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Yarın halkımızı mitinge bekliyoruz. Programımızda bir değişiklik yok. Cumhurbaşkanımız Erdoğan yarın hemşehrilerimizle buluşacak, yarını heyecanla bekliyoruz. Bu heyecanımızı bizimle paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi mitinge davet ediyoruz."

Kaynak: AA