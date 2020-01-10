Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

10.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı , yarın (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile 'ye gerçekleştireceği çalışma ziyareti çerçevesinde İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, ziyaret, AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

Kaynak: AA
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