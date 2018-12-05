Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın 14 Belediye Başkan Adayını Açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray, Edirne, Erzincan, Kırşehir ve Tunceli başta olmak üzere 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacağı belirtildi. - ANKARA