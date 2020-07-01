Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Başsavcı Vekilini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı. - ANKARA Kaynak: İHA