Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesini takdim etti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti - Haberler
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