Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıda Hedef Süre Uygulamasına Geçiyoruz"
- 100 günlük eylem planı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı.
- 100 günlük eylem planı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe katettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz. "
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok. "