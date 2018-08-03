Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıda Hedef Süre Uygulamasına Geçiyoruz"

- 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe katettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok. "