Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıda Birlik Platformu heyetini kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
24.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıda Birlik Platformu heyetini kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: AA