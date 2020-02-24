Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıda Birlik Platformu heyetini kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

24.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı 'ın Yargıda Birlik Platformu heyetini kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini 'nde kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti
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