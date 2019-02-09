Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaralıları Ziyaret Ediyor
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret ediyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çöken binanın enkazında kurtulan ve Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altıda bulunanları ziyaret ediyor.
Kaynak: DHA