Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenlerimizle ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla limanlarımızla uydularımızla ve diğer tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz.
25.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenlerimizle ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla limanlarımızla uydularımızla ve diğer tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz."
Kaynak: AA