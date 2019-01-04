Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapmış Olduğumuz İkili Görüşmeyle Türkiye – Pakistan Arasındaki İlişkileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapmış olduğumuz ikili görüşmeyle Türkiye – Pakistan arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız oldu. Bununla birlikte de geçmişten bugüne yarına neler yapabiliriz bunların değerlendirmesini yaptık. FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan'ın yüksek mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik"

-"Okulların maarif vakfına teslimi memnuniyet verici adımlardı. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum"

-"Göreve gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Seçimlerde göstermiş olduğu başarı için de tebrik ediyorum"

-"Türkiye dün olduğu gibi yarın da Pakistan'ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Pakistanlı kardeşlerim de ülkemizde güçlü dayanışma içerisindedir"

-"Afganistan Pakistan Türkiye arasındaki üçlü zirve inanıyorum bir çok sıkıntıların aşılmasına vesile olacaktır"

-"Suriye'de meydana gelen malum gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Türkiye ve Pakistan ekonomi işbirliği teşkilatı ve D8 gibi uluslararası platformda dayanışma içerisindedir"

-"Bizim Pakistan'dan aldığımız eğitim uçaklarına yönelik çalışmalar, bizim MİLGEM ile ilgili yapmış olduğumuz satışlarımız, ATAK helikopteriyle ilgili yapmakta olduğumuz çalışmalar; bunları görüşme imkanımız oldu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA