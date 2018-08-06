Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapımı Süren 15 Temmuz Müzesi'nde İncelemelerde Bulundu

İdrsi TİFTİKÇİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren "15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Kısıklı'daki konutuna giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne de uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çok kısa süre kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna gitti.