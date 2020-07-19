Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi ile AKM'de incelemelerde bulundu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Taksim Camisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Taksim Camisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne geldi. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

Kaynak: AA