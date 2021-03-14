Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

14.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne geçerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan daha sonra Eyüpsultan Mezarlığındaki defin töreninin ardından yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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