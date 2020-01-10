Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Kulesi'ne geçti.
Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA