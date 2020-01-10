Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı , yapımı devam eden Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Kulesi'ne geçti.

Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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