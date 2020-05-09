Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden hastaneleri inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden hastaneleri inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden hastaneleri inceledi
09.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nden öğle saatlerinde helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesine geldi.

İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Erdoğan, inşaatta çalışan işçileri de selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek üzere helikopterle buradan ayrıldı.

Yassıada'yı havadan inceledi

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da temeli atılan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi inşaatındaki çalışmaları da denetleyen ve Bakan Koca'dan bilgi alan Erdoğan, buradaki işçilere hitap etti.

Erdoğan, daha sonra tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde inşası süren ve 45 günde tamamlanması planlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesini de inceledi.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden hastaneleri inceledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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